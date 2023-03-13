Исаковъ Гаврила Никитинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти04.08.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1891
Дочь: Исааковъ Ксения
Мать ребёнка: Исаакова Анастасия Константинова
Рождение ребёнка
13.10.1893
Сын: Исаковъ Николай
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Рождение ребёнка
13.03.1896
Сын: Исаковъ Василий
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Исакова Клавдия
Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1897