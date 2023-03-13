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Исаковъ Гаврила Никитинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

04.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1891

Дочь: Исааковъ Ксения

Мать ребёнка: Исаакова Анастасия Константинова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1893

Сын: Исаковъ Николай

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1896

Сын: Исаковъ Василий

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Исакова Клавдия

Мать ребёнка: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаакова Анастасия Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбанова, Исакова Екатерина Никитина

Смерть
04.08.1897
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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