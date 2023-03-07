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Целяков Петр Максимович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Целяков Максим Михаилович

Мать: Целякова Марфа

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марусина Пелагея Целякова

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Родионова Анна Целякова

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гугунова Екатерина Целякова

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Целяков Егор Петрович

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Целяков Федор Петрович

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Чиннова Екатерина Целякова

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Лисенкова Евдокия Целякова

Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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