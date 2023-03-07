Целяков Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Целяков Максим Михаилович
Мать: Целякова Марфа
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марусина Пелагея Целякова
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Родионова Анна Целякова
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гугунова Екатерина Целякова
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Чиннова Екатерина Целякова
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Лисенкова Евдокия Целякова
Мать ребёнка: Целякова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно