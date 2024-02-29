Пономарева Феоктида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти18.02.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Пономарев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Пономарев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Пономарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Пономарев Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.02.1884