Пономарева Феоктида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Феоктида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

18.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Пономарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Пономарев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Пономарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Пономарев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Пономарев Григорий Филиппович

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Григорий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.02.1884
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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