Дворниченко Трофим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворниченко Трофим Емельянович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Дворниченко Емельян Васильевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дворниченко Степан Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Дворниченко Степан Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.

Дочь: Дворниченко Евфросинья Трофимовна

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Дворниченко Василий Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Дворниченко Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дворниченко Илья Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дворниченко Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворниченко Мария Иоакимовна

Смерть
Неизвестно
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
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