Дворниченко Трофим Емельянович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Дворниченко Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дворниченко Степан Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Дворниченко Степан Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
25.09.1911 ст.
Дочь: Дворниченко Евфросинья Трофимовна
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Дворниченко Василий Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Дворниченко Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Дворниченко Илья Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дворниченко Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Дворниченко Мария Иоакимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно