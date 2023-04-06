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Прядильниковъ Яковъ

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Прядильниковъ Карпъ

Мать: не указана

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Прядильниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Прядильникова Наталья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Прядильникова Наталья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Прядильникова Наталья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прядильникова Наталья

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