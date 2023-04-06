Прядильниковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Прядильниковъ Карпъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Прядильниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Прядильникова Наталья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Прядильникова Наталья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Прядильникова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прядильникова Наталья