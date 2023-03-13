Ванюшкина (Тиньгаева) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюшкина (Тиньгаева) Фекла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тиньгаевъ Степанъ

Мать: Тиньгаева Варвара Андреева

Рождение ребёнка
16.12.1909

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай

село Михайловское
Рождение ребёнка
10.03.1912

Сын: Ванюшкинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай

село Михайловское
Рождение ребёнка
23.01.1915

Сын: Ванюшкинъ Иванъ

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ванюшкина Евдокия

Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюшкинъ Николай

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