Ванюшкина (Тиньгаева) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тиньгаевъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.12.1909
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай
село Михайловское
Рождение ребёнка
10.03.1912
Сын: Ванюшкинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай
село Михайловское
Рождение ребёнка
23.01.1915
Сын: Ванюшкинъ Иванъ
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ванюшкина Евдокия
Отец ребёнка: Ванюшкинъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ванюшкинъ Николай