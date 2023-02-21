Старцев Филимон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Филимон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Старцев Василий Артемьевич

Мать: не указана

Смерть
1822
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