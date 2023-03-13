Мавринъ Абросимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Мавринъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Мавринъ Тимофей
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Мавринъ Сергей
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Мавринъ Василий
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мавринъ Гаврила
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мавринъ Маркелъ
Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маврина Авдотья Дениcова