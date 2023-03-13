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Мавринъ Абросимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Мавринъ Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Мавринъ Тимофей

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Мавринъ Сергей

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мавринъ Михаилъ слепъ

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Орловка, Арзамасский уездъ
Рождение ребёнка
1756

Сын: Мавринъ Василий

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мавринъ Гаврила

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мавринъ Маркелъ

Мать ребёнка: Маврина Авдотья Дениcова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маврина Авдотья Дениcова

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