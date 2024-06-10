Климова Афимья Михайлова
Место рожденияд. Смолина Слободчикова волость
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Климова (Климова) Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Климов Егор Федоров
Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов
Смерть
Неизвестно