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Климова Афимья Михайлова

Место рождения

д. Смолина Слободчикова волость

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Федор Гаврилов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Климова (Климова) Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Климов Егор Федоров

Отец ребёнка: Климов Федор Гаврилов

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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