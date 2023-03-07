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Чуракова Ксения Аврамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1841 ст.

Сын: Чураков Иосиф Иванов

Отец ребёнка: Чураков Иоанн Кодратов

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Харитония Иоаннова

Отец ребёнка: Чураков Иоанн Кодратов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чураков Иоанн Кодратов

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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