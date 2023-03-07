Чуракова Ксения Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1841 ст.
Сын: Чураков Иосиф Иванов
Отец ребёнка: Чураков Иоанн Кодратов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Харитония Иоаннова
Отец ребёнка: Чураков Иоанн Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно