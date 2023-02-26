Иуда (Юда) (по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иуда (Юда) (по крёстному)

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.06.1858

Дата смерти

22.08.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1858

Отец: не указан

Мать: Чепелкина Анна Ильина

д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.08.1858
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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