Пустовгар Максим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовгар Максим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1905

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Евфросинья Павловна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Пустовгар Василий Максимович

Мать ребёнка: Евфросинья Павловна

Смерть
Неизвестно
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