Волкова (Образцова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Образцова) Раиса

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

22.08.1940

Дата смерти

23.10.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1944 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
при рождении Сталина имя изменила в 16 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1967

Дочь: Белоусова (Волкова) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
23.10.2022
Лесной, город Лесной, Свердловская область

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