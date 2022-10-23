Волкова (Образцова) Раиса
Место рождения
Дата рождения22.08.1940
Дата смерти23.10.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
при рождении Сталина имя изменила в 16 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1967
Дочь: Белоусова (Волкова) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Васильевич
Смерть
23.10.2022