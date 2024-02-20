Коржеминский Александр Александрович
Место рожденияРоссия Ростовская обл.
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Коржеминский Александр
Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
03.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коржеминская Полина Михайловна
Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коржеминская Полина Михайловна
Смерть
Неизвестно
Россия Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл