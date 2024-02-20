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Коржеминский Александр Александрович

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Место рождения

Россия Ростовская обл.

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Коржеминский Александр

Мать: Коржеминская Дарья Дмитриевна

Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
03.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коржеминская Полина Михайловна

Россия Ростовская обл.
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коржеминская Полина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Россия Ростовская обл.
Похороны
Неизвестно
Ростовская обл
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