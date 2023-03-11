Кривых Ф. М.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Неизвестно Ирина Петровна
Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Антонина Петровна
Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривых Петр Иванович
Смерть
Неизвестно