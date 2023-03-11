Кривых Ф. М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривых Ф. М.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кривых Борис Петрович

Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Неизвестно Ирина Петровна

Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Антонина Петровна

Отец ребёнка: Кривых Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривых Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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