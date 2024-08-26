Липанова Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Липанов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1881 ст.
Сын: Липанов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
14.04.1885 ст.
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1886 ст.
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
05.03.1890 ст.
Дочь: Липанова Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1891 ст.
Дочь: Липанова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно