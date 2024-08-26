Липанова Варвара Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Липанова Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Липанов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1881 ст.

Сын: Липанов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1885 ст.

Сын: Липанов Трофим Матвеевич

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1886 ст.

Сын: Липанов Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
05.03.1890 ст.

Дочь: Липанова Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1891 ст.

Дочь: Липанова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Липанов Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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