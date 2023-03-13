Копьева Матрена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ
Рождение ребёнка
13.06.1787
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ
Рождение ребёнка
24.11.1789
Дочь: Копьева Катерина
Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Федотъ