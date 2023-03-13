Копьева Матрена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева Матрена Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1787

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1789

Дочь: Копьева Катерина

Отец ребёнка: Копьевъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Федотъ

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