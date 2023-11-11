Соатов Бахтиёр Туракул угли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соатов Бахтиёр Туракул угли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2015

Сын: Туракулов Бобур Бахтиёр угли

Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи

Рождение ребёнка
19.07.2019

Дочь: Туракулова Рухшонахон Бахтиёр кизи

Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи

Рождение ребёнка
02.09.2021

Дочь: Туракулова Чаросхон Бахтиёр кизи

Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жураева Шахлохон Эркин кизи

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