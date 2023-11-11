Соатов Бахтиёр Туракул угли
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.2015
Сын: Туракулов Бобур Бахтиёр угли
Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи
Рождение ребёнка
19.07.2019
Дочь: Туракулова Рухшонахон Бахтиёр кизи
Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи
Рождение ребёнка
02.09.2021
Дочь: Туракулова Чаросхон Бахтиёр кизи
Мать ребёнка: Жураева Шахлохон Эркин кизи
Бракосочетание
Неизвестно