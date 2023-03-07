Кощеева Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

15.10.1845 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.

Дочь: Кощеева Домника Петровна

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1809 ст.

Сын: Кощеев Козьма Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кощеев Климент Петров

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1818 ст.

Дочь: Лукия Петровна

Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Петр Феоктистов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.10.1845 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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