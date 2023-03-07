Кощеева Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти15.10.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1806 ст.
Дочь: Кощеева Домника Петровна
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Рождение ребёнка
05.09.1809 ст.
Сын: Кощеев Козьма Петров
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Рождение ребёнка
10.12.1818 ст.
Дочь: Лукия Петровна
Отец ребёнка: Кощеев Петр Феоктистов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1845 ст.