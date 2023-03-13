Копьева Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1779
Сын: Копьевъ Василий
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Копьевъ Алексей
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ
Рождение ребёнка
29.08.1792
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Копьевъ Максимъ