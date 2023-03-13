Копьева Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копьева Матрена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1779

Сын: Копьевъ Василий

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Копьевъ Алексей

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1792

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Копьевъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копьевъ Максимъ

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