Парфениева (Васильева) Евдокия Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфениева (Васильева) Евдокия Маркеловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Сын: Феодосиев-Симеонов-Карпухин (Герасимов) Михаил Евфимиевич

Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1899 ст.

Дочь: Симеонова-Феодосиева-Карпухина (Герасимова) Евдокия Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1903 ст.

Сын: Феодосиев-Симеонов-Карпухин (Герасимов) Иоанн (Иван) Евфимиевич

Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1916 ст.

Дочь: Феодосиева-Симеонова (Герасимова) Матрона Евфимиевна

Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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