Парфениева (Васильева) Евдокия Маркеловна
Место рождения
Дата рождения1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.
Сын: Феодосиев-Симеонов-Карпухин (Герасимов) Михаил Евфимиевич
Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович
Рождение ребёнка
30.07.1899 ст.
Дочь: Симеонова-Феодосиева-Карпухина (Герасимова) Евдокия Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович
Рождение ребёнка
27.07.1903 ст.
Сын: Феодосиев-Симеонов-Карпухин (Герасимов) Иоанн (Иван) Евфимиевич
Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович
Рождение ребёнка
18.05.1916 ст.
Дочь: Феодосиева-Симеонова (Герасимова) Матрона Евфимиевна
Отец ребёнка: Симеонов (Феодосиев-Евдокиев) Евфимий Герасимович
Смерть
Неизвестно