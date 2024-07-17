Яшкин Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яшкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Яшкина (Лямина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшкин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Яшкина (Лямина) Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшкина (Лямина) Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно

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