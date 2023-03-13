Антипина Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1893
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.07.1899
Сын: Антипинъ Александръ
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
19.05.1904
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Михаилъ