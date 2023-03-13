Антипина Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1893

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.07.1899

Сын: Антипинъ Александръ

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Рождение ребёнка
19.05.1904

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Антипинъ Михаилъ

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Михаилъ

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