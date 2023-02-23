Суркова первая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суркова первая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Сурков Андрей Илларионович

Отец ребёнка: Сурков Илларион

Село Новая Соловчиха
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сурков Василий Илларионович

Отец ребёнка: Сурков Илларион

Село Новая Соловчиха
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Илларион

Смерть
Неизвестно
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