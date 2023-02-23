Суркова первая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Сурков Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Сурков Илларион
Село Новая Соловчиха
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Сурков Василий Илларионович
Отец ребёнка: Сурков Илларион
Село Новая Соловчиха
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сурков Илларион
Смерть
Неизвестно