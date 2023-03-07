Кощеева (Кислухина) Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1923
Рождение ребёнка
31.12.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно