Кощеева (Кислухина) Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Кислухина) Анна Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1923

Муж: Кощеев Андрей Григорьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Григорьевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Андрей Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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