Иванов Платон
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.06.1913
Жена: Игнатьева Мария
Рождение ребёнка
?.06.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатьева Мария
Рождение ребёнка
11.08.1917
Сын: Иванов (Платонов) Александр Платонович
Мать ребёнка: Игнатьева Мария
Смерть
Неизвестно