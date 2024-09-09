Иванов Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Платон

Иванов Платон

Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1917 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
05.06.1913

Жена: Игнатьева Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.06.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатьева Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.08.1917

Сын: Иванов (Платонов) Александр Платонович

Мать ребёнка: Игнатьева Мария

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.