Подкорытова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892 ст.
Сын: Подкорытов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Подкорытов Фёдор Ильич
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Вычислено из Ведомости о наказаниях ха 1911
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно