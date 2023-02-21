Подкорытова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкорытова Мария Александровна

Подкорытова Мария Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Подкорытов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Подкорытов Фёдор Ильич

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Вычислено из Ведомости о наказаниях ха 1911
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Фёдор Ильич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close