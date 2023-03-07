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Кощеев Назар Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

До 1924

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кощеев Егор Гаврилов

Мать: Кощеева Екатерина Маркелова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кощеев Иван Назарович

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кощеев Георгий Назарович

Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Наталия Иванова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1924
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