Кощеев Назар Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиДо 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Кощеев Егор Гаврилов
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Кощеева Наталия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Наталия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1924