Нечаева Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечаева Авдотья Никитина

Нечаева Авдотья Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Попова Наталья Федорова

Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Нечаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Нечаевъ Василий

Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаевъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close