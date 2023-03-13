Нечаева Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Попова Наталья Федорова
Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Нечаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Нечаевъ Василий
Отец ребёнка: Нечаевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаевъ Федоръ