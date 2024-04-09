Ельцова (Кириченко) Алевтина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ельцов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Ельцов Геннадий
Рождение ребёнка
1957
Дочь: (Ельцова) Антонина Геннадьевна
Отец ребёнка: Ельцов Геннадий
Рождение ребёнка
1970
Сын: Лукошенко Михаил Станиславович
Отец ребёнка: Лукошенко Станислав Михайлович