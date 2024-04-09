Ельцова (Кириченко) Алевтина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельцова (Кириченко) Алевтина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: Кириченко Семён Васильевич

Мать: Кириченко Екатерина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ельцов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукошенко Станислав Михайлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Ельцов Олег Геннадьевич

Отец ребёнка: Ельцов Геннадий

Рождение ребёнка
1957

Дочь: (Ельцова) Антонина Геннадьевна

Отец ребёнка: Ельцов Геннадий

Рождение ребёнка
1970

Сын: Лукошенко Михаил Станиславович

Отец ребёнка: Лукошенко Станислав Михайлович

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