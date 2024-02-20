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Палей / Палько / Григорий Семенович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

03.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894

Отец: Палiй / Палий Семен Никифорович

Мать: Палей Екатерина Федоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1914

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1921

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
17.12.1923

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
28.01.1926

Сын: Палько Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
01.09.1928

Сын: Палей / Палько / Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Рождение ребёнка
20.01.1931

Сын: Палько Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Никифоровна

УССР Запорожская обл.,Пологовский р-н Вербовский с/с, с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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