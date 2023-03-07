Карачев Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения16.05.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1899
Отец: Карачев Семен Степанович
Мать: Карачева Васса Сергеевна
Бракосочетание
23.?.1918
Жена: Карачева Агафья Шувалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачев Евгений Михаилович
Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карачев Александр Михаилович
Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михаиловна
Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Евдокия Карачева
Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова
Смерть
Неизвестно
город Самара