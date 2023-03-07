Карачев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карачев Михаил Семенович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.05.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1899

Отец: Карачев Семен Степанович

Мать: Карачева Васса Сергеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1918

Жена: Карачева Агафья Шувалова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Евгений Михаилович

Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачев Александр Михаилович

Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михаиловна

Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Евдокия Карачева

Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Карачева Агафья Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
город Самара
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