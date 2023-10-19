Гершельман Владимир Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1880
Дата смерти12.12.1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.01.1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
депутат в Харьковском горсовете
Смерть
12.12.1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область