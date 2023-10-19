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Гершельман Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1880

Дата смерти

12.12.1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1909

Жена: Гершельман Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гершельман Наталья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
депутат в Харьковском горсовете
Смерть
12.12.1934
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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