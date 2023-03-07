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Яранова Матрена Григорьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: ?

Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яранов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яранов Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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