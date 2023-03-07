Яранова Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1843
Сын: ?
Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Яранов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно