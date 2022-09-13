Римская-Корсакова (Куннос) Нина Густавовна
женский, родилась 08.12.1906, Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
умерла 15.11.1978, г. Буэнос-Айрес, Аргентина
Супруги
Римский-Корсаков Владимир Фёдорович29.05.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
22.02.1930
Смерть
15.11.1978
г. Буэнос-Айрес, Аргентина