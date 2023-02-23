Беспалова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалова Елена

Беспалова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1926

Дочь: Носова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беспалов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалов Александр Алексеевич

Смерть
Около 1928
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