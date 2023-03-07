Нестеров Фаддей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения14.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Бракосочетание
02.11.1909
Рождение ребёнка
1911
Сын: Нестеров Вов Николай Фадеевич
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Аверьянова
Рождение ребёнка
1919
Сын: Нестеров Вов Михаил Фадеевич
Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Аверьянова
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно