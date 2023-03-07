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Нестеров Фаддей Гаврилович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889

Отец: Нестеров Гавриил Егорович

Мать: Нестерова Татьяна Вилкова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Нестерова Прасковья Аверьянова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Нестеров Вов Николай Фадеевич

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Аверьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Нестеров Вов Михаил Фадеевич

Мать ребёнка: Нестерова Прасковья Аверьянова

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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