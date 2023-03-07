Салдаева (Круглова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салдаева (Круглова) Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.

Сын: Салдаев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салдаев Михаил Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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