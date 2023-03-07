Салдаева (Круглова) Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Салдаев Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно