Ерусланова Авдотья Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерусланова Авдотья Дмитрева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Еруслановъ Петръ

Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Сын: Еруслановъ Аника

Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий

Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1753

Сын: Еруслановъ Иванъ

Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий

Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еруслановъ Дмитрий

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