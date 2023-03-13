Ерусланова Авдотья Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Еруслановъ Петръ
Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Сын: Еруслановъ Аника
Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий
Муратова, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1753
Сын: Еруслановъ Иванъ
Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Еруслановъ Дмитрий
Муратова, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еруслановъ Дмитрий