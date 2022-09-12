Римская-Корсакова Мария Александровна
женский, родилась 07.04.1930, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла Неизвестно
МатьРимская-Корсакова (Пуликовская) Надежда Николаевна05.08.1857 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Андрей Петрович16.06.1897 г.р.
Супруги
Алексеев Юрий Георгиевич15.04.1926 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1952
Смерть
Неизвестно