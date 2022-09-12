Римская-Корсакова Мария Александровна 07.04.1930 — найти родственников по фамилии на Familio

Римская-Корсакова Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.04.1930, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла Неизвестно

Мать
Римская-Корсакова (Пуликовская) Надежда Николаевна05.08.1857 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Андрей Петрович16.06.1897 г.р.
Супруги
Алексеев Юрий Георгиевич15.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1930

Отец: Римский-Корсаков Андрей Петрович

Мать: Римская-Корсакова (Пуликовская) Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1952

Муж: Алексеев Юрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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