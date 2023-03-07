Огорельцева (Ходырева) Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огорельцева (Ходырева) Ксения Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Огорельцев Леонтий Никитин

Отец ребёнка: Огорельцев Никита Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огорельцев Никита Феодоров

Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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