Огорельцева (Ходырева) Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Огорельцев Леонтий Никитин
Отец ребёнка: Огорельцев Никита Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Седовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно