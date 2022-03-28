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Парфенова (Лобарева) Мальвина Николаевна
Парфенова (Лобарева) Мальвина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Пол
Женский
Отец
Лобарев Николай Сергеевич
1910 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Лобарев Николай Сергеевич
Мать: не указана
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