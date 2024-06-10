Федосеев Леонтий Павлов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федосеев Прокопий Леонтьев
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Федосеева Авдотья
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федосеева (Федосеева) Татьяна Леонтьева
Мать ребёнка: Федосеева Татьяна
Смерть
Неизвестно