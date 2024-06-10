Федосеев Леонтий Павлов 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федосеев Леонтий Павлов

Место рождения

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Федосеев Павел Спиридонов

Мать: Федосеева (Пленникова) Агафья Алексеева

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Татьяна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Федосеев Петр Леонтьев

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1803

Сын: Федосеев Прокопий Леонтьев

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федосеев Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1810

Сын: Федосеев Назар Леонтьев

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосеева Авдотья

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федосеева (Федосеева) Татьяна Леонтьева

Мать ребёнка: Федосеева Татьяна

Лазаревка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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