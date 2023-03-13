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(Антипина) Анастасия
(Антипина) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Антипинъ Яковъ
1885 г.р.
Мать
(Бусалаева) Матрена Алексеева
1890 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Антипинъ Яковъ
Мать:
Матрена Алексеева
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