(Антипина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антипина) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Антипинъ Яковъ

Мать: Матрена Алексеева

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