Высоких (Федулова) Наталия Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высоких (Федулова) Наталия Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970

Отец: Федулов Вячеслав Васильевич

Мать: Федулова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высоких Андрей

Рождение ребёнка
21.03.1988

Сын: Саушкин Александр Игоревич

Отец ребёнка: Саушкин Игорь

Рождение ребёнка
24.07.2002

Дочь: Высоких Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Высоких Андрей

Рождение ребёнка
12.09.2003

Сын: Высоких Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Высоких Андрей

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