Высоких (Федулова) Наталия Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Высоких Андрей
Рождение ребёнка
21.03.1988
Сын: Саушкин Александр Игоревич
Отец ребёнка: Саушкин Игорь
Рождение ребёнка
24.07.2002
Дочь: Высоких Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Высоких Андрей
Рождение ребёнка
12.09.2003
Отец ребёнка: Высоких Андрей