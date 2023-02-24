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Баранов Николай Антонович

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1917

Дата смерти

10.04.1919

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Баранов Антон Семенович

Мать: Баранова Мария Козлова

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
10.04.1919
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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