Трифонова (Монева) Акилина Иванова
Место рожденияПензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1887
Рождение ребёнка
25.11.1888
Сын: Трифонов Александр Семенов
Отец ребёнка: Трифонов Семен Иванов
Смерть
Неизвестно