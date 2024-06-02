Трифонова (Монева) Акилина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Монева) Акилина Иванова

Место рождения

Пензенская губерния, Городищенский уезд, село Годяйкино

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1887

Муж: Трифонов Семен Иванов

Рождение ребёнка
25.11.1888

Сын: Трифонов Александр Семенов

Отец ребёнка: Трифонов Семен Иванов

Смерть
Неизвестно

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