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Карманов Александр
Карманов Александр
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Место рождения
г.Курган
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Карманов Михаил
1966 г.р.
Мать
(Карманова) Марина
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Карманов Михаил
Мать:
Марина
г.Курган
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