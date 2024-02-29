Павлова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.05.1981
Сын: Гурулёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Гурулёв Владимир Ильич
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно