Павлова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.05.1981

Сын: Гурулёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Гурулёв Владимир Ильич

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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