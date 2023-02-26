Васса Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1892
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899
Сын: Иван фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Петров
Смерть
Неизвестно