Васса Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1892

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1899

Сын: Иван фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Петров

Смерть
Неизвестно
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